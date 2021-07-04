Ярослава Магучіх випередила свою співвітчизницю і двох австралійок.

4 липня у шведському Стокгольмі пройшов 5-й етап Діамантової ліги 2021 з легкої атлетики.

У секторі для стрибків у висоту перемогу здобула українка Ярослава Магучіх з результатом 2.03 м, встановивши найкращий результат сезону. Інша українка Ірина Геращенко посіла 4-е місце (1.96 м).

Також варто відзначити успіх українки Анни Рижикової, яка завоювала бронзу в бігу з бар'єрами на 400 метрів (52,96), а Вікторія Ткачук стала 5-ю (54,39).

У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук теж виграла бронзу.

Діамантова ліга 2021

Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м

2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.96 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м

Стрибки в довжину, жінки

1. Івана Спанович (Сербія) - 6.83 м (фінал трьох: 6.88 м)

2. Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.02 м (фінал трьох: 6.77 м)

3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.79 м (фінал трьох: 6.74 м)

400 м з бар'єрами, жінки

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,37

2. Шамір Літтл (США) - 52,39

3. Анна Рижикова (Україна) - 52,96

4. Жанів Рассел (Ямайка) - 54,08

5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54,39

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Ярослава Магучіх: досягнення

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Автор: Артем Будрін