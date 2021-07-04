4 липня у шведському Стокгольмі пройшов 5-й етап Діамантової ліги 2021 з легкої атлетики.
У секторі для стрибків у висоту перемогу здобула українка Ярослава Магучіх з результатом 2.03 м, встановивши найкращий результат сезону. Інша українка Ірина Геращенко посіла 4-е місце (1.96 м).
Також варто відзначити успіх українки Анни Рижикової, яка завоювала бронзу в бігу з бар'єрами на 400 метрів (52,96), а Вікторія Ткачук стала 5-ю (54,39).
У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук теж виграла бронзу.
Діамантова ліга 2021
Стрибки у висоту, жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м
2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.96 м
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м
Стрибки в довжину, жінки
1. Івана Спанович (Сербія) - 6.83 м (фінал трьох: 6.88 м)
2. Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.02 м (фінал трьох: 6.77 м)
3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.79 м (фінал трьох: 6.74 м)
400 м з бар'єрами, жінки
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,37
2. Шамір Літтл (США) - 52,39
3. Анна Рижикова (Україна) - 52,96
4. Жанів Рассел (Ямайка) - 54,08
5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54,39
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Ярослава Магучіх: досягнення
- 19-річна Магучіх у 2019 році виграла срібну медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі.
- Магучіх ставала переможницею юніорських чемпіонатів світу та Європи, а у 2019 році визнавалася найкращою молодою легкоатлеткою світу.
- За підсумками 2020 року Магучіх увійшла до трійки кращих легкоатлеток світу в стрибках у висоту.
- Її найкращим результатом на відкритому повітрі є висота 2,04.
- У лютому 2021 року Магучіх встановила новий рекорд України у стрибках у висоту в приміщеннях.
У стрибках у висоту на чемпіонаті Європи - 2021 в приміщенні, який завершився в Польщі чемпіонкою Європи стала теж Магучіх. Їй підкорилася висота 2,00 метра.
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