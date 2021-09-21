Найтитулованіша українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова щиро поділилася своїми невдалими історіями кохання.
Про це вона розповіла для проекту "Життя відомих людей".
Яна згадала, як була в стосунках з автогонщиком Олексієм Мочановим, котрий балотувався у мери Києва у 2014 році.
"Льоша, напевно, був такою великою моєю любов'ю після спорту. Але теж різні моменти і нюанси були - зловживання алкоголем. І я попереджала. Так і сталося: Льоша потрапив в аварію. Дуже серйозну. Я приїжджала в лікарню і підтримувала його всіляко", - розповіла Клочкова.
Мочанов був старший за плавчиню на 13 років. Пройшов час, він її покинув і причинив біль Яні.
Потім Клочкова розповіла про свій досвід аб'юзивних стосунків. Ім'я свого кривдника вона не назвала:
"Був такий, що навіть руку підіймав! Ну це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожного разу він таким способом вирішував, що я не повинна від аб'юзера йти".
Яна Клочкова: кар'єра та особисте життя
- Клочкова дотепер єдина в історії України чотириразова олімпійська чемпіонка. По дві золоті нагороди вона виграла в Сіднеї-2000 та Афінах-2004. Також в неї є срібна медаль з Сіднею.
- Яна 10 разів була чемпіонкою світу.
- Клочкова удостоєна звання Героя України.
- 39-річна Яна наразі виховує одного сина Олександра, котрого народила у 2010 році від грузинського спортсмена Левана Ростошвілі. З Ростошвілі вона розлучилася, а той потрапив згодом у в'язницю.