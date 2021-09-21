Яна Клочкова була жертвою аб'юзивних стосунків.

Найтитулованіша українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова щиро поділилася своїми невдалими історіями кохання.

Про це вона розповіла для проекту "Життя відомих людей".

Яна згадала, як була в стосунках з автогонщиком Олексієм Мочановим, котрий балотувався у мери Києва у 2014 році.

"Льоша, напевно, був такою великою моєю любов'ю після спорту. Але теж різні моменти і нюанси були - зловживання алкоголем. І я попереджала. Так і сталося: Льоша потрапив в аварію. Дуже серйозну. Я приїжджала в лікарню і підтримувала його всіляко", - розповіла Клочкова.

Мочанов був старший за плавчиню на 13 років. Пройшов час, він її покинув і причинив біль Яні.

Потім Клочкова розповіла про свій досвід аб'юзивних стосунків. Ім'я свого кривдника вона не назвала:

"Був такий, що навіть руку підіймав! Ну це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожного разу він таким способом вирішував, що я не повинна від аб'юзера йти".

Яна Клочкова: кар'єра та особисте життя

Клочкова дотепер єдина в історії України чотириразова олімпійська чемпіонка. По дві золоті нагороди вона виграла в Сіднеї-2000 та Афінах-2004. Також в неї є срібна медаль з Сіднею.

Яна 10 разів була чемпіонкою світу.

Клочкова удостоєна звання Героя України.

39-річна Яна наразі виховує одного сина Олександра, котрого народила у 2010 році від грузинського спортсмена Левана Ростошвілі. З Ростошвілі вона розлучилася, а той потрапив згодом у в'язницю.

Автор: Артем Будрін