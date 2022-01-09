Іменитий іспанський тенісист завоював 89-й титул в кар'єрі.

У неділю, 9 січня, на турнірі ATP 250 в Мельбурні відбувся фінальний поєдинок.

У матчі за титул екс-перша ракетка світу Рафаель Надаль здобув перемогу над Максимом Крессі з США.

Мельбурн. Фінал

Рафаель Надаль (Іспанія) – Максим Крессі (США) – 7:6(6), 6:3

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. За цей час Надаль подав дев'ять ейсів, зробив чотири подвійні помилки і реалізував 2 з 8-ми брейк-поінта. Його суперника вісім разів подав навиліт, тричі помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував один брейк-поінт.

Варто відзначити, що цей титул став 89-м в кар'єрі іспанського тенісиста, а також першим на харді з лютого 2020 року.

Читайте такожУ фіналі розбив росіянина: чоловік Світоліної виграв престижний тенісний турнірДля іспанця це вже 19 сезон поспіль з виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд у найближчого переслідувача Новака Джоковича на даний момент 16 таких сезонів.

За загальною кількістю сезонів з титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі і Роджера Федерера, у яких по 18.

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