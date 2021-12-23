Перша ракетка України Еліна Світоліна знайшла собі нового тренера.
Зірка вітчизняного спорту зробила відповідний допис в Instagram.
36-річний фахівець з Латвії Андіс Юшка буде тепер тренувати українку. Йому допомогатимуть 60-річний австрієць Гюнтер Бреснік (обійматиме посаду тренера-консультанта) та 35-річний український тренер з фізичної підготовки Юрій Жураковський.
Наразі Світоліна проводить тренувальні збори перед стартом у сезоні-2022.
Юшка тренував раніше Олену Остапенко (Латвія, WTA №28) та Аманду Анісімову (США, WTA №78).
Бреснік тренує чоловіка Світоліної Гаеля Монфіса. А ще він відомий тим, що працював з легендарним Борисом Беккером.
"Я у великому передчутті від початку наступного сезону разом з моєю новою командою. Той досвід, який має кожен з них, я впевнена, принесе користь моїй грі. Я відчуваю, що це правильні люди для співпраці на цьому етапі моєї кар'єри" - заявила Світоліна.
Нагадаємо, що Еліна припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом після 5 років сумісної роботи.
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Еліна Світоліна: результати у 2021 році
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.