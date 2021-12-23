Українська тенісистка готується до нового сезону.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знайшла собі нового тренера.

Зірка вітчизняного спорту зробила відповідний допис в Instagram.

36-річний фахівець з Латвії Андіс Юшка буде тепер тренувати українку. Йому допомогатимуть 60-річний австрієць Гюнтер Бреснік (обійматиме посаду тренера-консультанта) та 35-річний український тренер з фізичної підготовки Юрій Жураковський.

Наразі Світоліна проводить тренувальні збори перед стартом у сезоні-2022.

Юшка тренував раніше Олену Остапенко (Латвія, WTA №28) та Аманду Анісімову (США, WTA №78).

Бреснік тренує чоловіка Світоліної Гаеля Монфіса. А ще він відомий тим, що працював з легендарним Борисом Беккером.

"Я у великому передчутті від початку наступного сезону разом з моєю новою командою. Той досвід, який має кожен з них, я впевнена, принесе користь моїй грі. Я відчуваю, що це правильні люди для співпраці на цьому етапі моєї кар'єри" - заявила Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом після 5 років сумісної роботи.

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