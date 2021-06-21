Через обмеження влади на публічні заходи ліміт глядачів встановлений на рівні 50% місткості об'єкта, максимум 10 тис. осіб на всіх об'єктах.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії домовилися про ліміт кількості глядачів на Олімпіаді в Токіо.

Через обмеження влади на публічні заходи ліміт глядачів встановлений на рівні 50% місткості об'єкта, максимум 10 тис. осіб на всіх об'єктах, повідомляє "Німецька хвиля".

При цьому кількість глядачів може бути скорочено в разі запровадження надзвичайного стану або інших заходів, спрямованих на запобігання подальшого поширення коронавірусу.

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Олімпійські ігри в Токіо були спочатку заплановані на липень-серпень 2020 року, але через пандемію їх перенесли на рік. Ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Назву «Токіо-2020» було вирішено зберегти.

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Автор: Вікторія Токарєва