Наголошується, що так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і "телеведучі" публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини Росії на нашій території.

Міністерство молоді та спорту України пропонує включити до санкційного списку трьох російських спортивних пропагандистів - Дмитра Губернієва, Антона Анісімова та Андрія Сидорчика.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Зазначається, що для ухвалення такого рішення пропозиції направлені до Міністерства закордонних справ і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ці так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і "телеведучі" публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини РФ на нашій території. Крім того, зазначені особи дозволяють собі неприйнятні висловлювання щодо наших спортсменів", - наголошується у повідомленні.

Зауважується, що на розгляді уряду наразі перебуває ще один, раніше поданий перелік. Він включає 10 фізичних осіб з Росії. Серед них - президент Міжнародної федерації шахів росіянин Аркадій Дворкович, шахіст з Криму Сергій Карякін, функціонери "Юнармії" Микита Нагорний, Віктор Кауров, Світлана Хоркіна, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Анатолій Карпов та інші.

За дорученням уряду Мінмолодьспорту постійно здійснює моніторинг осіб, які підтримують збройну агресію проти України.

"Завдяки тісній співпраці з урядом, Офісом президента та міжнародною спортивною спільнотою запроваджено вже 129 санкцій. Вони стосуються виключення Росії та Білорусі з міжнародних спортивних організацій, позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних та європейських змаганнях, а також права цих країн проводити міжнародні змагання", - мовиться у дописі і зауважується, що санкційний список постійно доповнюється.

Нагадаємо, що раніше російський коментатор Саша Шмурнов покинув Росію та засудив режим путіна.

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