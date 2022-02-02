Міністр молоді та спорту України прокоментував наслідки порушень антидопінгових правил.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловився про розслідування WADA, яке вивчає порушення антидопінгових правил з боку України.

Наводить слова Гутцайта Tribuna.com.

- Як взагалі на підготовку до Пекіна вплинуло розслідування WADA по Україні? Чим це нам загрожує?

- На жаль, а може і на щастя, ця проблема сталась в мій час, коли я тут працюю. Тому що де б я не працював - завжди якісь складні моменти беру на себе та йду їх вирішувати.

Ми зараз повністю співпрацюємо з WADA. Провели свій аудит, відкрили все для WADA, надали всі листи та інформацію, яку вони запитували, коли все це вибухнуло.

Бо були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим стягом. Але наші разом з WADA дії забезпечили відсутність жодних наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування.

- Тобто, нас могли дискваліфікувати як Росію?

- Це якби комісія WADA знайшла більше порушень. Слава богу, таких критичних порушень більше не було. Від початку було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського, - сказав Гутцайт.

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