У ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема, атакувавши Луцьк ракетами і безпілотниками. Під обстріл потрапив готель, де перебували члени збірної України з легкої атлетики. Федерація легкої атлетики України опублікувала відео з наслідками удару.
Зокрема, у відео сказано, що під ударом був готель Мотор, де зупинилася частина української збірної, включаючи основний склад команди.
При цьому, на щастя, серед спортсменів немає жертв і поранених.
"Однак ми вкотре закликаємо світ звернути термінову увагу на злочини, вчинені російською армією на території України. Україна стояла і буде продовжувати стояти і боротися за свою незалежність і правду", — йдеться у відео.
Як відомо, 6−7 червня в Луцьку проходитиме командний чемпіонат України з легкої атлетики.
Нічна атака РФ - що відомо про наслідки
У Києві внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна, є загиблі та поранені.
У Луцьку пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, комерційні обʼєкти та приватні автомобілі, у Тернополі сталися влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.
Серед загиблих у Києві - троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами, ще 9 надзвичайників поранені. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.