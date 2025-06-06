На щастя серед спортсменів та тренерів немає постраждалих

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема, атакувавши Луцьк ракетами і безпілотниками. Під обстріл потрапив готель, де перебували члени збірної України з легкої атлетики. Федерація легкої атлетики України опублікувала відео з наслідками удару.

Зокрема, у відео сказано, що під ударом був готель Мотор, де зупинилася частина української збірної, включаючи основний склад команди.

При цьому, на щастя, серед спортсменів немає жертв і поранених.

"Однак ми вкотре закликаємо світ звернути термінову увагу на злочини, вчинені російською армією на території України. Україна стояла і буде продовжувати стояти і боротися за свою незалежність і правду", — йдеться у відео.

Як відомо, 6−7 червня в Луцьку проходитиме командний чемпіонат України з легкої атлетики.

У Києві внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна, є загиблі та поранені.

У Луцьку пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, комерційні обʼєкти та приватні автомобілі, у Тернополі сталися влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Серед загиблих у Києві - троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами, ще 9 надзвичайників поранені. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

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