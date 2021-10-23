До того ж Макс Ферстаппен обізвав Льюїса Хемілтона "тупим бовдуром".

Представник команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен і гонщик "Мерседесу" Льюїс Хемілтон головні претенденти на чемпіонський титул 2021 року. Конкуренти за день до Гран-прі США мали конфлікт.

Під час тренувальних заїздів Ферстаппен подумав, що чинний чемпіон Хемілтон "підрізав" його в першому повороті.

Макс миттєво по радіо назвав Хемілтона "тупим бовдуром", а потім показав семиразовому чемпіону середній палець.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/wXuBD6kecG — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Формула-1: результати сезону

Ферстаппен поки що обіймає перше місце. У нього в активі 262,5 очка. У Хемілтона - 256,5. Третім йде Боттас (177).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. У трійку лідерів також входить "Макларен" (240).

Наступний етап відбудеться 24 жовтня - Гран-прі США.

Автор: Артем Будрін