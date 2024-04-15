Він перевершив досягнення німця Юргена Шульдта 1986 року.

На легкоатлетичних змаганнях в Оклахомі побито один із найдавніших світових рекордів у легкій атлетиці.

Як повідомляє Sport.ua 21-річний спортсмен з Литви Миколас Алекна метнув диск 74,35 м, перевершивши досягнення німця Юргена Шульдта 1986 року (74,08 м). Третій результат в історії належить батькові Алекни Віргіліюсу, який 24 роки тому метнув диск на 73,88 м.

На останніх двох чемпіонатах світу Алекна завоював срібло та бронзу.

Хто такий Миколас Алекна

Миколас - син олімпійського чемпіона з метання диска Віргіліюса Алекни. Його брат Мартінас Алекна також є метальником диска.

29 квітня минулого року на турнірі Big Meet у США Алекна став наймолодшим метателем диска в історії, який подолав позначку 70 м і встановивши новий рекорд Європи серед спортсменів не старше 23-х років.

У віці 19 років він завоював срібну медаль чемпіонату світу 2022 року, став наймолодшим призером чемпіонату світу з метання диска в історії.

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