54-річний німець не зміг погасити борг по кредиту й потрапив до в'язниці.

Колишнього знаменитого тенісиста Бориса Беккера засуджено до двох з половиною років ув'язнення за приховування активів і кредитів на суму 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Німець вдався до такої афери, щоб не платити за боргами, повідомляє BBC.

Беккер був визнаний винним за 4-ма пунктами звинувачення відповідно до Закону про неспроможність.

У червні 2017 року Борис не виплатив кредит у розмірі понад 3 мільйони фунтів стерлінгів, виданий на купівлю маєтку на Майорці (Іспанія), та був визнаний банкрутом.

Суддя Дебора Тейлор, звертаючись до Беккера, сказала, що врахувала його попередню судимість за ухилення від сплати податків у Німеччині у 2002 році.

"Ви не прислухалися до попередження, і до того шансу, який вам дав умовний вирок. Це є серйозною обтяжливою обставиною", – зазначила Тейлор.

Беккер був винен кредиторам майже 50 мільйонів фунтів стерлінгів. За законом він був зобов'язаний розкрити всі свої активи, щоб його довірена особа могла розподілити наявні кошти.

Під час розгляду справи присяжні дійшли висновку, що Беккер діяв "навмисно та нечесно". Вони встановили, що Борис приховав 1 мільйон фунтів стерлінгів, отриманих від продажу дилерського центру Mercedes, що належить йому, в його рідному німецькому місті Лаймен, приховав банківський кредит у розмірі майже 700 000 фунтів стерлінгів на будинок, а також дохід від продажів акцій технологічної фірми вартістю 66000 фунтів стерлінгів.

Адвокат Беккера Джонатан Лейдлоу, королівський адвокат, заявив суду, що "падіння зірки тенісу" рознесло "його репутацію на шматки".

Борис Беккер: кар'єра