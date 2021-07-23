Леброн обійшов навіть легенду баскетболу Майкла Джордана.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом-мільярдером в історії.

Про це за підсумками свого дослідження повідомляє видання sportico.

При підрахунках враховувалася як офіційна зарплата Джеймса протягом всієї його кар'єри (наприклад, за минулий сезон він заробив близько 39 мільйонів доларів), так і доходи, отримані ним від рекламних контрактів.

Легенді баскетболу Майклу Джордану трохи не вистачило до 1 мільярда доларів навіть з урахуванням інфляції. Але варто відзначити, що він провів в НБА на три сезони менше, ніж Леброн.

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У трійку лідерів по заробітках серед діючих гравців НБА також входять Кевін Дюрент ("Бруклін", 580 мільйонів доларів) і Стефен Каррі ("Голден Стейт", 430 мільйонів).

Леброн Джеймс: кар'єра і досягнення

Леброн Джеймс був обраний на драфті під загальним першим номером і дебютував в НБА в 2003 році.

Він виступав за "Клівленд", "Майамі", знову "Клівленд", а з 2018 року захищає кольори "Лейкерс".

Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА: двічі з "Майамі", по разу з "Клівлендом" та "Лейкерс".

Леброн чотири рази ставав найціннішим гравцем сезону в НБА, виграв чотири титули MVP фіналу НБА і ще ряд індивідуальних нагород.

За кількістю набраних очок в НБА Джеймс займає третє місце (35 367 очок), поступаючись тільки Карлу Мелоуну (36 928) і Каріму Абдул-Джаббару (38 387).

Також в активі Леброна дві перемоги на Олімпіадах (у 2008 і 2012 роках).

Автор: Антон Дудар