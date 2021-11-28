Тільки одна представниця України змогла потрапити в очкову зону.

28 листопада в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону, який проходить у шведському Естерсунді, відбувся жіночий спринт.

Україну в цій гонці представляли Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Білосюк та Катерина Бех - вона замінила Анастасію Меркушину, яка застудилася.

Єдиною українкою, яка потрапила в залікову зону (топ-40) стала Білосюк.

Перемогу в спринті здобула шведка Ханна Еберг.

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Результати гонки

1. Ханна Еберг (0+0) 19:01,5

2. Анаіс Шевальє-Буше (0+0) +11,3

3. Марта Олсбю Ройселанд (0+1) + 15,4...

24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2: 01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2: 27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Кубок світу з біатлону 2021-2022: перший етап

Перший етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 27 по 28 листопада: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Денис Насико, Андрій Доценко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Жіночу збірну представляють Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

Жінки відкрили новий сезон. Найкращий результат для України в індивідуальній гонці здобула Валентина Семеренко - 17-е місце.

Також 28 листопада відбулася чоловіча індивідуальна гонка: результат.

Автор: Антон Дудар