Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка фінішувала 10-ю.

У суботу, 16 грудня, у швейцарському Ленцерхайді пройшла жіноча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу.

Переможницею гонки стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою до фінішу прийшла її співвітчизниця Жулія Сімон. Третє місце посіла норвезька біатлоністка Маріт Ісхол Скоган. Це її перша медаль на етапі Кубка світу в кар'єрі.

Україну в гонці переслідування представили Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима і Христина Дмитренко.

Відео дня

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка прийшла до фінішу 10-ю.

Кубок світу з біатлону. Ленцерхайде. Гонка переслідування. Жінки

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) - 27.31,0 (1+0+1+1)

2. Жулія Сімон (Франція) - 25,2 (0+0+2+0)

3. Маріт Ісхол Скоган (Норвегія) - 1.13,6 (0+2+0+0)

4. Франциска Пройс (Німеччина) - 1.16,4 (1+1+0+0)

5. Ельвіра Еберг (Швеція) - 1.27,3 (2+0+1+1)

6. Лінн Персон (Швеція) - 1.28,1 (0+1+1+0)

...

10. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.49,6 (0+0+1+1)

12. Ірина Петренко (Україна) - 1.58,9 (0+0+0+1)

18. Юлія Джима (Україна) - 2.36,8 (0+0+1+1)

29. Христина Дмитренко (Україна) - 3.14,7 (0+0+0+2)

Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в швейцарському Ленцерхайді стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня.

У загальному заліку Кубка світу з біатлону лідирує норвежка Інгрід Ланмарк Тандревольд. Найкращою серед українок на цей момент є Ірина Петренко. Вона йде 26-й.

Вас також можуть зацікавити новини: