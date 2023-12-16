У суботу, 16 грудня, у швейцарському Ленцерхайді пройшла жіноча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу.
Переможницею гонки стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою до фінішу прийшла її співвітчизниця Жулія Сімон. Третє місце посіла норвезька біатлоністка Маріт Ісхол Скоган. Це її перша медаль на етапі Кубка світу в кар'єрі.
Україну в гонці переслідування представили Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима і Христина Дмитренко.
Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка прийшла до фінішу 10-ю.
Кубок світу з біатлону. Ленцерхайде. Гонка переслідування. Жінки
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) - 27.31,0 (1+0+1+1)
2. Жулія Сімон (Франція) - 25,2 (0+0+2+0)
3. Маріт Ісхол Скоган (Норвегія) - 1.13,6 (0+2+0+0)
4. Франциска Пройс (Німеччина) - 1.16,4 (1+1+0+0)
5. Ельвіра Еберг (Швеція) - 1.27,3 (2+0+1+1)
6. Лінн Персон (Швеція) - 1.28,1 (0+1+1+0)
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10. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.49,6 (0+0+1+1)
12. Ірина Петренко (Україна) - 1.58,9 (0+0+0+1)
18. Юлія Джима (Україна) - 2.36,8 (0+0+1+1)
29. Христина Дмитренко (Україна) - 3.14,7 (0+0+0+2)
Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в швейцарському Ленцерхайді стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня.
У загальному заліку Кубка світу з біатлону лідирує норвежка Інгрід Ланмарк Тандревольд. Найкращою серед українок на цей момент є Ірина Петренко. Вона йде 26-й.