Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Ансі

Дві сестри зі Швеції опинилися на п'єдесталі одночасно.

18 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла жіноча гонка переслідування. Україну в гонці представляли Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Юлія Джима. Ірина Петренко пропустила гонку за станом здоров'я. Джима не фінішувала, а знялася з дистанції після третього вогневого рубежу. Першою стала Ельвіра Еберг, а її сестра Ганна прибігла до фінішу третьою. Жіноча гонка переслідування. Результати 1. Ельвіра Еберг (Швеція) - 29.27,0 (0-0-1-1) 2. Жулія Сімон (Франція) - 4.2 (0-0-0-1) 3. Ганна Еберг (Швеція) - 11.6 (0-1-1-0) 20. Дар'я Блашко (Україна) - 1.52,4 (0-1-0-0) 25. Олена Білосюк (Україна) - 2.19,8 (0-0-0-1) Кубок світу з біатлону: четвертий етап Четвертий етап КС проходить з 16 по 19 грудня: де і коли дивитися гонки.

У жіночому спринті найкращою серед українок стала Олена Білосюк: результати гонки.

В чоловічому спринті українці тотально провалилися. Автор: Артем Будрін

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