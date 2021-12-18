Ганна Еберг стала бронзовою призеркою / фото REUTERS

18 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла жіноча гонка переслідування.

Україну в гонці представляли Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Юлія Джима. Ірина Петренко пропустила гонку за станом здоров'я. Джима не фінішувала, а знялася з дистанції після третього вогневого рубежу.

Першою стала Ельвіра Еберг, а її сестра Ганна прибігла до фінішу третьою.

Жіноча гонка переслідування. Результати

1. Ельвіра Еберг (Швеція) - 29.27,0 (0-0-1-1)

2. Жулія Сімон (Франція) - 4.2 (0-0-0-1)

3. Ганна Еберг (Швеція) - 11.6 (0-1-1-0)

20. Дар'я Блашко (Україна) - 1.52,4 (0-1-0-0)

25. Олена Білосюк (Україна) - 2.19,8 (0-0-0-1)

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Автор: Артем Будрін