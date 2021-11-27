Найкращий результат українців у цій гонці - 24-е місце.

У місті Естерсунд (Швеція), який приймає перший етап Кубка світу з біатлону 2021/2022, відбулася чоловіча індивідуальна гонитва.

На подіум потрапили в підсумку два норвежці та француз.

Від України на дистанцію 20 км вийшли бігти - Денис Насико, Андрій Доценко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал й Антон Дудченко.

Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія) - 51.04,0 (0+0+0+0)

2. Тар'є Бо (Норвегія) - 59,2 (0+1+0+1)

3. Сімон Дестьє (Франція) - 1.00,6 (0+1+0+1)

24. Антон Дудченко (Україна) - 3.32,4 (2+1+0+0)

28. Дмитро Підручний (Україна) - 3.44,0 (1+0+0+2)

41. Денис Насико (Україна) - 4.37,2 (0+1+0+1)

52. Богдан Цимбал (Україна) - 5.10,0 (1+1+0+1)

76. Андрій Доценко (Україна) - 7.05,0 (0+1+0+2)

Кубок світу з біатлону 2021-2022: перший етап

Перший етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 27 по 28 листопада: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Денис Насико, Андрій Доценко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Жіночу збірну представляють Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

Жінки індивідуальною гонкою відкрили новий сезон. Найкращий результат для України здобула Валентина Семеренко - 17-е місце.

Автор: Артем Будрін