13 січня у німецькому Рупольдінгу пройшов чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону.
Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко.
За підсумками гонитви Підручний фінішував сьомим! А переможцем став француз Кентен Фійон-Має.
Результати гонки
1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 23.23,7 (0-0)
2. Бенедикт Долль (Німеччина) – 7,2 (0-0)
3. Антон Смольський (Білорусь) – 32,1 (0-1)
7. Дмитро Підручний (Україна) – 47,1 (0-1)
17. Богдан Цимбал (Україна) – 1.01,8 (0-1)
22. Артем Прима (Україна) – 1.06,9 (0-1)
26. Антон Дудченко (Україна) – 1.15,1 (0-1)
90. Артем Тищенко (Україна) – 2.36,7 (0-2)
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