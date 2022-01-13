Дмитро Підручний став найкращим серед українців / фото biathlon.com.ua

13 січня у німецькому Рупольдінгу пройшов чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко.

За підсумками гонитви Підручний фінішував сьомим! А переможцем став француз Кентен Фійон-Має.

Результати гонки

1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 23.23,7 (0-0)

2. Бенедикт Долль (Німеччина) – 7,2 (0-0)

3. Антон Смольський (Білорусь) – 32,1 (0-1)

7. Дмитро Підручний (Україна) – 47,1 (0-1)

17. Богдан Цимбал (Україна) – 1.01,8 (0-1)

22. Артем Прима (Україна) – 1.06,9 (0-1)

26. Антон Дудченко (Україна) – 1.15,1 (0-1)

90. Артем Тищенко (Україна) – 2.36,7 (0-2)

Кубок світу з біатлону 2021-2022: шостий етап