Француз Кантен Фійон Майє став бронзовим призером / фото REUTERS

2 грудня у шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт на другому етапі Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима й Тарас Лесюк.

Найліпший результат серед українців продемонстрував Підручний - 23-е місце. Він став єдиним від України, хто зміг потрапити до залікової зони. 

А переможцем знову став швед Себастьян Самуельсон, котрий тріумфував також і на першому етапі.

Результати гонки

1. Себастьян Самуельсон (Швеція) - 22.58.7 (1-0)

2. Емільєн Жаклен (Франція) - 18.0 (0-1)

3. Кантен Фійон Майє (Франція) - 21.5 (0-1)

23. Дмитро Підручний (Україна) - 1.19.2 (0-1)

44. Антон Дудченко (Україна) - 1.53.1 (1-1) 

76. Артем Прима (Україна) - 2.37.1 (0-1) 

93. Богдан Цимбал (Україна) - 3.07.2 (2-1) 

93. Тарас Лесюк (Україна) - 3.07.2 (0-1) 

Кубок світу з біатлону 2021-2022: другий етап

  • Другий етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня: де і коли дивитися гонки.
  • Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк. Жіночу збірну представляють: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко.
  • В жіночому спринті українки виступили невдало.

Автор: Артем Будрін