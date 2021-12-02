Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на другому етапі в Естерсунді

Лише один українець потрапив в залікову зону.

2 грудня у шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт на другому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима й Тарас Лесюк. Найліпший результат серед українців продемонстрував Підручний - 23-е місце. Він став єдиним від України, хто зміг потрапити до залікової зони. А переможцем знову став швед Себастьян Самуельсон, котрий тріумфував також і на першому етапі. Результати гонки 1. Себастьян Самуельсон (Швеція) - 22.58.7 (1-0) 2. Емільєн Жаклен (Франція) - 18.0 (0-1) 3. Кантен Фійон Майє (Франція) - 21.5 (0-1) 23. Дмитро Підручний (Україна) - 1.19.2 (0-1) 44. Антон Дудченко (Україна) - 1.53.1 (1-1) 76. Артем Прима (Україна) - 2.37.1 (0-1) 93. Богдан Цимбал (Україна) - 3.07.2 (2-1) 93. Тарас Лесюк (Україна) - 3.07.2 (0-1) Кубок світу з біатлону 2021-2022: другий етап Другий етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк. Жіночу збірну представляють: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко.

В жіночому спринті українки виступили невдало. Автор: Артем Будрін

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