2 грудня у шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт на другому етапі Кубка світу з біатлону.
Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима й Тарас Лесюк.
Найліпший результат серед українців продемонстрував Підручний - 23-е місце. Він став єдиним від України, хто зміг потрапити до залікової зони.
А переможцем знову став швед Себастьян Самуельсон, котрий тріумфував також і на першому етапі.
Результати гонки
1. Себастьян Самуельсон (Швеція) - 22.58.7 (1-0)
2. Емільєн Жаклен (Франція) - 18.0 (0-1)
3. Кантен Фійон Майє (Франція) - 21.5 (0-1)
23. Дмитро Підручний (Україна) - 1.19.2 (0-1)
44. Антон Дудченко (Україна) - 1.53.1 (1-1)
76. Артем Прима (Україна) - 2.37.1 (0-1)
93. Богдан Цимбал (Україна) - 3.07.2 (2-1)
93. Тарас Лесюк (Україна) - 3.07.2 (0-1)
Кубок світу з біатлону 2021-2022: другий етап
- Другий етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня: де і коли дивитися гонки.
- Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк. Жіночу збірну представляють: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко.
- В жіночому спринті українки виступили невдало.