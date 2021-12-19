19 грудня у французькому Ансі відбулися дві заключні гонки в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
У жіночому мас-старті Україну представляли Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Юлія Джима.
Українки виступили невдало, фінішувавши в заключній п'ятірці. Білосюк стала останньою, а Блашко і Джима показали найгірший результат за часом лижного ходу.
Джима і Блашко потрапили в мас-старт через масову відмову інших біатлоністок брати участь у гонці.
Кубок світу в Ансі. Результати жіночого мас-старту
1. Ельвіра Оберг (Швеція) - 35.21,7 (1+1+0+0)
2. Жюлія Симон (Франція) - 10,7 (0+0+1+1)
3. Крістіна Резцова (Росія) - 12,1 (0+0+1+1)
26. Дар'я Блашко (Україна) - 3.22,5 (1+1+1+1)
28. Юлія Джима (Україна) - 4.05,8 (0+2+0+5)
30. Олена Білосюк (Україна) - 5.12,6 (2+0+1+1)
У чоловічому мас-старті українці не виступали. Нагадаємо, що цей етап пропускає основний склад чоловічої збірної.
Кубок світу в Ансі. Результати чоловічого мас-старту
1. Емільєн Жаклен (Франція) - 35.54, 8 (0-0-1-0)
2. Кентен Фійон-Майє (Франція) - 3.5 (1-1-0-0)
3. Тар'єй Бо (Норвегія) - 10.3 (0-0-1-0)
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