За кросівки, в яких Майкл Джордан виступав на початку кар'єрі, виклали неймовірну суму.

Кросівки одного з найкращих баскетболістів в історії Майкла Джордана були продані на аукціоні Sotheby's в Лас-Вегасі за 1 мільйон 472 тисячі доларів.

Про це Sotheby's повідомляє в Twitter.

Дана сума є рекордною для продажу ігрового взуття зі світу спорту на аукціонах. Кросівки придбав колекціонер Нік Фіорелла.

Біло-червоні кросівки Nike Air Ships Джордан носив у своєму першому сезоні в НБА в 1984 році.

Варто відзначити, що це не найдорожчі кросівки, які коли-небудь були продані. Так, у квітні цього року прототип Nike Air Yeezy 1 репера Каньє Веста був проданий за 1,8 мільйона доларів.

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Майкл Джордан: цифри та факти

Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а також дворазовим переможцем Олімпіади (1984, 1992).

Атакуючий захисник виступав за "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс", остаточно завершивши кар'єру в 2003-му році.

У травні 2020 року ігрові кросівки Джордана були продані на аукціоні за півмільйона доларів.

Документальний серіал "Останній танець", який присвячений кар'єрі баскетболіста Майкла Джордана, отримав американську телевізійну премію "Еммі".

Автор: Антон Дудар