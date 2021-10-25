Кросівки одного з найкращих баскетболістів в історії Майкла Джордана були продані на аукціоні Sotheby's в Лас-Вегасі за 1 мільйон 472 тисячі доларів.
Про це Sotheby's повідомляє в Twitter.
Дана сума є рекордною для продажу ігрового взуття зі світу спорту на аукціонах. Кросівки придбав колекціонер Нік Фіорелла.
Біло-червоні кросівки Nike Air Ships Джордан носив у своєму першому сезоні в НБА в 1984 році.
Варто відзначити, що це не найдорожчі кросівки, які коли-небудь були продані. Так, у квітні цього року прототип Nike Air Yeezy 1 репера Каньє Веста був проданий за 1,8 мільйона доларів.
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Майкл Джордан: цифри та факти
- Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а також дворазовим переможцем Олімпіади (1984, 1992).
- Атакуючий захисник виступав за "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс", остаточно завершивши кар'єру в 2003-му році.
- У травні 2020 року ігрові кросівки Джордана були продані на аукціоні за півмільйона доларів.
- Документальний серіал "Останній танець", який присвячений кар'єрі баскетболіста Майкла Джордана, отримав американську телевізійну премію "Еммі".