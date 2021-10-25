Майкл Джордан - шестиразовий чемпіон НБА / фото REUTERS

Кросівки одного з найкращих баскетболістів в історії Майкла Джордана були продані на аукціоні Sotheby's в Лас-Вегасі за 1 мільйон 472 тисячі доларів.

Про це Sotheby's повідомляє в Twitter.

Дана сума є рекордною для продажу ігрового взуття зі світу спорту на аукціонах. Кросівки придбав колекціонер Нік Фіорелла.

Біло-червоні кросівки Nike Air Ships Джордан носив у своєму першому сезоні в НБА в 1984 році.

Варто відзначити, що це не найдорожчі кросівки, які коли-небудь були продані. Так, у квітні цього року прототип Nike Air Yeezy 1 репера Каньє Веста був проданий за 1,8 мільйона доларів.

фото twitter.com/Sothebys

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Автор: Антон Дудар