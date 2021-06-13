Новак Джокович здолав Стефаноса Ціціпаса у фіналі відкритого чемпіонату Франції.

На "Ролан Гаррос-2021" відбувся чоловічий фінал, в якому зустрічалися серб Новак Джокович (№1 ATP) та грек Стефанос Ціціпас (№5 ATP).

Тріумфатором турніру став Джокович.

Матч тривав 4 години 12 хвилин. Сербський тенісист здобув перемогу в п'ятьох сетах - 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Це був шалений камбек від Новака, оскільки перші два сети він програв. До слова, в півфіналі Джокович також поступився у першому сеті Рафаелю Надалю, але зміг переламати хід гри та виграти в підсумку з рахунком 3:1.

Джокович удруге в кар'єрі виграв Ролан Гаррос - до цього він тріумфував у 2016 році. Це стала 19-а перемога на турнірах серії Великого Шолому для Джоковича. У Рафаеля Надаля і Роджера Федерера по 20. Вже на Вімблдоні серб, який буде головним фаворитом, зможе зрівнятися за цим показником з головними конкурентами.

Нагадаємо, що у жіночому розряді перемогу на Ролан Гаррос-2021 здобула Барбара Крейчикова.

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Автор: Артем Будрін