На знак протесту зі змагань вибули всі 28 спортсменів литовської делегації.

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували з чемпіонату світу з фітнесу. Причиною стала футболка з написом "Make russia small again" (у перекладі "Зробимо Росію маленькою знову", відсилання до лозунгу кампанії Трампа "Make America Great Again" - УНІАН).

Як повідомляє Литовська федерація функціонального спорту, змагання проходило у Будапешті. Серед учасників була й російська збірна. Вони повинні були виступати як нейтральні, але диктор їх оголошував їх росіянами. Спортсмени виходили у футболках із назвою своєї країни.

Литовська спортсменка на знак протесту одягла футболку з написом "Make russia small again". Організатори вимагали її зняти, бо це "ображає російських спортсменів". Дудайте відмовилася і отримала дискваліфікацію.

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Разом з Дудайте від участі у змаганнях відмовились всі 28 литовських спортсменів.

"На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресора - вона була видна під час прямої трансляції, була зазначена назва країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора йде врозріз з нашими цінностями, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної залишити змагання", - йдеться у заяві федерації.

Сама Дудайте в Instagram підтвердила, що її дискваліфікували за футболку. Організатори заявили, що зміст напису "ображає росіян".

"Не шкодую", - коротко прокоментувала Дудайте.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що трійця російських спортсменів, які публічно підтримували агресію РФ в Україні, мають намір взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі, попри правила, які вимагають нейтралітету. Детальніше про це - у матеріалі.

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