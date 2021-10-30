Лерон Мерфі "вирубив" суперника надпотужним ударом.

Британський боєць Лерон Мерфі здобув видовищну перемогу в рамках турніру зі змішаних єдиноборств UFC 267.

Мерфі нокаутував фіна іранського походження Маквана Амірхані.

У другому раунді поєдинку Амірхані намагався пройти в ноги супернику, але нарвався на зустрічний удар. Мерфі пробив коліном по щелепі суперника і відправив суперника в глибокий нокаут.

Лікарі кілька хвилин надавали допомогу Амірхані, перш ніж той зумів піднятися на ноги.

Для Мерфі це одинадцята перемога в змішаних єдиноборствах при одній нічиїй. Амірхані програв всьоме в 23-х боях.

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Автор: Антон Дудар