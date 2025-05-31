Під час удару Росії юнак зазнав поранень — три уламки влучили в його голову. Втім, він продовжував надавати допомогу людям.

13-річний Кирило Ілляшенко, який рятував людей після удару РФ по Сумах, виборов срібло чемпіонату Європи з пляжної боротьби.

Як повідомляє виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, змагання відбувалися серед юнаків, кадетів та юніорів у Поречі, Хорватія. Український спортсмен виборов срібло.

Ракетний удар по Сумах - чим відомий Кирило Ілляшенко

Нагадаємо, 13 квітня, під час ракетного удару, Кирило їхав автобусом разом із мамою на тренування. У той момент він не розгубився — вибив вікно, розблокував двері та допоміг пасажирам вибратися, а потім ще й рятував поранених на вулиці. Тоді юнак зазнав поранень — три уламки влучили в його голову.

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Сам Кирило рлзповів, що в автобусі знаходилось ще доволі багато людей. За його словами, вони майже не кричали, адже всі перебували в шоковому стані.

"Коли в мене вже вийшло деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму, в неї було все лице у крові, тому я дуже за неї злякався. Коли я побачив, що всі люди, які могли, вийшли, я пішов з мамою та ми почали шукати найближчу карету швидкої допомоги", - підкреслив хлопець.

Коли в юнака запитали, чи боятиметься він ходити вулицями міста після пережитого, він відповів: "Ні, все добре".

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