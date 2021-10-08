Українські жінки виграли в збірної Хорватії.

Жіноча збірна України з гандболу успішно стартувала у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи-2022.

Підопічні Віталія Андронова на виїзді неочікувано здолали збірну Хорватії з рахунком 23:22. Зауважимо, що хорватки - чинні бронзові призерки першості Європи.

Після першого тайму українська команда поступалася з рахунком 15:11. Але в другому таймі українки забили на 5 голів більше, ніж суперниці і в підсумку тріумфували.

Хорватія - Україна - 22:23

Україна: Гладун, Балог, Воловник (1), Дмитришин, Дябло, Маркевич (3), Прокопяк, Поляк, Мелекесцева (1), Савчин (1), Смбатян (4), Стрюкова (3), Стельмах, Глібко (6), Левченко, Коновалова (4)

10 жовтня Україна вдома прийматиме Францію - золотих призерок Олімпіади-2020 та чинних віце-чемпіонів Європи. Матч пройде в Сумах о 18:00.

Відбір на Євро-2022: головне

24 команди відбіркового турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з груп вийдуть на Євро-2022.

Норвегія на правах чинного чемпіона Європи потрапить на змагання автоматично, а трійка країн (Словенія, Чорногорія та Північна Македонія) потрапили на турнір як країни-господарі.

Українська збірна в одній відбірковій групі з Хорватією, Францією та Чехією.

Автор: Артем Будрін