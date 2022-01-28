У четвер, 27 січня, чемпіон України з баскетболу "Прометей" в Єрусалимі сенсаційно обіграв "Хапоель" і вийшов в топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонів.
Третя гра серії завершилася з рахунком 85:75 і за сумою трьох матчів український колектив пройшов далі до другого групового етапу Ліги чемпіонів. Раніше жодна українська команда не могла похвалитися подібним досягненням.
Ліга чемпіонів ФІБА. Раунд плей-ін. Третій матч
"Хапоель" (Єрусалим, Ізраїль) - "Прометей" (Слобожанське, Україна) - 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)
"Хапоель": Адамс (13 очок + 6 підбирань + 3 перехоплення), Сегев (0+0+0), Браймо (15+8+1), Гейтс (10+5+1), Обасохан (19+3+0), Воркмен (3+4+1), Егбуну (6+4+0), Аріель (9+1+1), Доврат (0+1+0).
"Прометей": Кеннеді (17+9+1), Стефенс (15+5+1), Сидоров (10+0+0), Білан (13+9+1), Харрісон (18+3+4), Доу (9+1+0), Лукашов (3+1+1), Петров (0+1+0), Липовий (0+2+0).
Кращі моменти матчу:
Українська команда гратиме в групі К проти клубів:
- Клуж-Напока (Румунія)
- Унікаха (Іспанія)
- Остенде (Бельгія)
Дві кращих команди з групи вийдуть до чвертьфіналу. Вже зіграно один матч: Клуж-Напока (Румунія) – Унікаха (Іспанія) – 79:73.
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- "Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.
- Для виходу в груповий етап Український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву", а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".
- На першому груповому етапі суперниками "Прометея" були іспанський "Тенеріфе", італійський "Динамо-Сассарі " і німецький "Людвігсбург".