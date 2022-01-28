"Прометей" у третьому матчі здолав ізраїльський "Хапоель".

У четвер, 27 січня, чемпіон України з баскетболу "Прометей" в Єрусалимі сенсаційно обіграв "Хапоель" і вийшов в топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонів.

Третя гра серії завершилася з рахунком 85:75 і за сумою трьох матчів український колектив пройшов далі до другого групового етапу Ліги чемпіонів. Раніше жодна українська команда не могла похвалитися подібним досягненням.

Ліга чемпіонів ФІБА. Раунд плей-ін. Третій матч

"Хапоель" (Єрусалим, Ізраїль) - "Прометей" (Слобожанське, Україна) - 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

"Хапоель": Адамс (13 очок + 6 підбирань + 3 перехоплення), Сегев (0+0+0), Браймо (15+8+1), Гейтс (10+5+1), Обасохан (19+3+0), Воркмен (3+4+1), Егбуну (6+4+0), Аріель (9+1+1), Доврат (0+1+0).

"Прометей": Кеннеді (17+9+1), Стефенс (15+5+1), Сидоров (10+0+0), Білан (13+9+1), Харрісон (18+3+4), Доу (9+1+0), Лукашов (3+1+1), Петров (0+1+0), Липовий (0+2+0).

Кращі моменти матчу:

Українська команда гратиме в групі К проти клубів:

Клуж-Напока (Румунія)

Унікаха (Іспанія)

Остенде (Бельгія)

Дві кращих команди з групи вийдуть до чвертьфіналу. Вже зіграно один матч: Клуж-Напока (Румунія) – Унікаха (Іспанія) – 79:73.

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