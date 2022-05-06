Українці у фінальному поєдинку дивізіону C поступилися Ірландії.

У четвер, 5 травня, чоловіча збірна України з керлінгу виграла срібло на чемпіонаті Європи в дивізіоні C, який пройшов у литовському Каунасі.

Це срібло стало для національної команди історичним, адже "синьо-жовті" вперше стали призерами європейської першості. Крім того, результати на чемпіонаті Європи дозволили нашій команді перейти до дивізіону В.

У рамках групового раунду Україна перемогла Хорватію (6:5), Литву (9:1), Болгарію (6:5), Ліхтенштейн (10:4), Андорру (6:3), Португалію (7:2) і програла Ірландії (4:6) і Румунії (4:6). У півфіналі "синьо-жовті" перемогли Литву (10:7).

У фіналі Україна поступилася Ірландії (2:8). Бронзова нагорода дісталася Португалії.

Склад збірної України: Едуард Ніколов, Микита Величко, Ярослав Щур та Артем Сугак.

Українську команду тренує естонський фахівець Ерккі Лілл.

Варто відзначити, що українці виступали у формі Швеції, тому що все спорядження залишилося в Україні.

Жіноча збірна України посіла сьоме місце в дивізіоні C. Українки виграли два матчі в груповому раунді і програли п'ять поєдинків.

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