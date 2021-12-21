Боєць жіночого найлегшого дивізіону UFC з України Марина Мороз (10-3) свій наступний бій проведе на турнірі UFC 272, де її суперницею стане представниця Казахстану Марія Агапова (10-2).
Як повідомляє MMAJunkie, зустріч відбудеться 5-го березня 2022 року в Лас-Вегасі.
Бій примітний тим, що Мороз і Агапова публічно конфліктували в пресі. Українка повідомляла, що Агапова вживала наркотики, погрожувала бійцям, через що її виганяли з двох залів.
Агапова після цього втратила багатьох спонсорів і викликала українку на бій.
"Мороз намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я втратила спонсорство через її інтерв'ю і потрапила у велику неприємну ситуацію, і я хотіла б покарати цю с*ку за те, що вона намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я хочу її розбити", - розповідала Агапова.
Читайте також"Сексі": українка з UFC зайшла в море та показала свої апетитні сідниці (фото)Нагадаємо, востаннє Марина Мороз виходила в октагон в березні 2020 року. Тоді українка одноголосним рішенням суддів перемогла бразилійку Майру Буено Сільву. Агапова останній раз виступала в жовтні 2021 року і перемогла Сабіну Мазо задушливим прийомом в третьому раунді.
Марина Мороз: чим відома
- Марина Мороз народилася в місті Вільногірськ (Україна). Їй 30 років. Зараз вона живе і тренується в Штатах.
- До змішаних єдиноборств Мороз ставала чемпіонкою України з боксу (серед юніорів) та кікбоксингу.
- В UFC Мороз виступає з 2015 року.
- На рахунку Марини Мороз 10 перемог в 13 боях.