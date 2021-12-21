Марина Мороз проведе бій на турнірі UFC 272.

Боєць жіночого найлегшого дивізіону UFC з України Марина Мороз (10-3) свій наступний бій проведе на турнірі UFC 272, де її суперницею стане представниця Казахстану Марія Агапова (10-2).

Як повідомляє MMAJunkie, зустріч відбудеться 5-го березня 2022 року в Лас-Вегасі.

Бій примітний тим, що Мороз і Агапова публічно конфліктували в пресі. Українка повідомляла, що Агапова вживала наркотики, погрожувала бійцям, через що її виганяли з двох залів.

Агапова після цього втратила багатьох спонсорів і викликала українку на бій.

"Мороз намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я втратила спонсорство через її інтерв'ю і потрапила у велику неприємну ситуацію, і я хотіла б покарати цю с*ку за те, що вона намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я хочу її розбити", - розповідала Агапова.

Читайте також"Сексі": українка з UFC зайшла в море та показала свої апетитні сідниці (фото)Нагадаємо, востаннє Марина Мороз виходила в октагон в березні 2020 року. Тоді українка одноголосним рішенням суддів перемогла бразилійку Майру Буено Сільву. Агапова останній раз виступала в жовтні 2021 року і перемогла Сабіну Мазо задушливим прийомом в третьому раунді.

Марина Мороз: чим відома