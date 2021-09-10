"Руан" з мінімальним рахунком обіграв українську команду.

Хокейний клуб "Донбас" 9 вересня зіграв третій поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Український клуб на виїзді програв французькому "Руану" з рахунком 4:3.

За 15 секунд до кінця першого періоду "Донбас" відкрив рахунок і пішов відпочивати в доброму гуморі. Проте в другій двадцятихвилинці "Руан" двічі закинув шайбу. "Донбас" теж відповів влучним ударом і в третій період команди зайшли за рахунку 2:2.

А ось у вирішальній частині матчу "Руан" знову двічі закинув шайбу, в той час, як хокеїсти української команди змогли лише раз розписатися у воротах французів.

Руан - Донбас - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 19:45 Бірюков (Жулдіков, Шишлянніков) - 0:1, 29:04 Гуттіг (Ламп'є, Вігнерс) - 1:1, 31:51 Джонстон (Гімон) - 2:1, 35:00 Сігарев - 2:2, 43:00 Рейно - 3:2, 43:14 Лялька (Буценко) - 3:3, 53:35 Жілбер - 4:3

Воротарі: Пінтаріч - Макаров

На цю мить турнірне становище у групі G після трьох турів наступне:

1. "Клагенфурт" (Австрія) - 7 очок

2. "Донбас" (Україна) - 4

3. "Руан" (Франція) - 4

4. "Рунгстед" (Данія) - 3

Нагадаємо, що в першому турі "Донбас" програв "Рунгстеду", а в другому зміг переграти "Руан".

Хокейна Ліга чемпіонів 2021/22: головне

На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступає в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий же, як і у футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві найкращі з кожного квартету отримують право виступити в плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив до Ліги чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ і запросили ці клуби взяти участь у турнірі.

Автор: Артем Будрін