Епізод трапився під час матчу США проти Канади.

У вівторок, 8 лютого, в рамках зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відбувся поєдинок групового етапу жіночого турніру з хокею. Зустрічалися збірні США і Канади. Поєдинок завершився перемогою канадських спортсменок з рахунком 4:2.

У цій зустрічі стався один моторошний і дуже неприємний епізод за участю американської хокеїстки Аманди Кессел і арбітра зустрічі Сіанни Ліфферс. В ході поєдинку спортсменка завдала травму судді, випадково вдаривши її ключкою по обличчю.

Відповідний момент потрапив в офіційну відеотрансляцію поєдинку.

Відео епізоду:

Як видно на відео, хокеїстка з США високо підняла ключку, проїжджаючи за воротами, і вдарила судді по обличчю. Перо ключки пройшло прямо над губою рефері, а висока швидкість хокеїстки тільки посилила травму. Американська спортсменка навіть не помітила цього, продовживши грати.

Варто відзначити чудеса стійкості, які продемонструвала канадська рефері. По-перше, вона не стала зупиняти гру через свою травму, а дочекалася ігрового приводу, щоб свиснути. По-друге, після того, як їй надали допомогу співробітники медичного персоналу, суддя повернулася в гру та допрацювала матч до кінця.

Додамо, що незважаючи на те, що травму арбітр отримала з вини американки, її навіть не видалили.

Читайте такожСкандал на Олімпіаді-2022: російські хокеїстки грали матч у медичних масках (фото)Відзначимо, що перемога над США дозволила збірній Канади очолити групу. Всього в групі виступають п'ять команд: Канада (12 очок), США (9 очок), Фінляндія (3 очки), ОКР (3 очки), Швейцарія (3 очки).

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Всього буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Результати українців за 8 лютого тут.

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