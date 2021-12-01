Брейді Ткачук став жертвою неадекватної поведінки опонента.

Американський хокеїст українського походження Брейді Ткачук, який виступає за клуб НХЛ "Оттава Сенаторс", став жертвою бійки в матчі регулярного сезону.

"Оттава" грала проти "Лос-Анджелес Кінгз" і Ткачук піддався на провокацію - він учинив бійку з гравцем суперника - Бренданом Лем'є. Останній вкусив за руку Ткачука, залишивши слід від зубів.

Як наслідок, рефері поєдинку покарали Лем'є матч-штрафом, а Ткачука - подвійним малим штрафом.

Пізніше Департамент НХЛ з питань безпеки гравців зобов'язав Лем'є сплатити штраф у розмірі $38 750. Кошти перерахують до Фонду екстреної допомоги хокеїстам. На додачу, Лем'є дискваліфікований на 5 матчів.

Зазначимо, що Брейді Ткачук має українське коріння. В НХЛ також виступає його рідний брат - Метью Ткачук.

Tkachuk says Lemieux bit him in this scrum pic.twitter.com/RBGFfUxeNa — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2021

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Автор: Артем Будрін