Сергій Стаховський озвучив свою мету в тенісі.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський відверто розказав про свої цілі на найближче майбутнє. Тенісисту вже 35 років й він готовий завершити кар'єру у профі-спорті.

Слова Сергія наводить btu.org.ua.

Журналіст: Сергій Стаховський сьогодні: на скільки відсотків він - тенісист, а на скільки - винороб (Сергій відкрив бізнес у сфері виноробства - прим.ред.)?

Стаховський: 50/50, і це насправді не дуже добре. Зараз у мене є мета: потрапити з командою на фінальний турнір Кубка Девіса. І це єдине, що ще тримає мене на корті.

Журналіст: Футболісти перед відходом часто організовують прощальний матч. Як би хотів закінчити кар'єру тенісист Стаховський? Чи є в голові готовий сценарій?

Стаховський: Хотів би завершити кар'єру в фінальному раунді Кубка Девіса в Мадриді, неважливо на якій стадії, але в фіналі. Виступи за збірну для мене завжди були пріоритетними, за всі роки я не брав участі лише в одному матчі. Сподіваюся, та мета, яку ми поставили з хлопцями - потрапити до світової групи - буде досягнута. У нас є шанс.

Фінал Кубка Девіса-2021 відбудеться в Мадриді з 25 листопада по 5 грудня.

Нещодавно інший відомий український тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри.

Сергій Стаховський: досягнення у кар'єрі

Сергій - володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді.

У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.

На турнірах серії Великого шолому Стаховський далі, ніж 1/16 фіналу не проходив.

Автор: Артем Будрін