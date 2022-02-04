Жан Беленюк, котрий від України став єдиним олімпійським чемпіоном в Токіо-2020, висловився про перспективи українців на зимових Іграх у Пекіні-2022.
Цитує Беленюка Суспільне.Спорт.
"Думаю, через наш бекграунд, коли дійсно деякі спортсмени дуже несподівано показували високий результат, все ж таки хоча б одна медаль буде, дай Боже. Буде складно, це розумію. Ви знаєте, яка зараз взагалі ситуація у середині олімпійського села, багато хворих спортсменів", - сказав Жан.
"Дай Боже, по-перше, щоб усі змогли себе проявити та вийти на старт. По-друге, дай Боже вдачі, щоб свою олімпійську мрію спортсмени змогли реалізувати", - додав Беленюк.
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Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
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Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.