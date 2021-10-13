Українська команда покинула турнір з гордо піднятою головою.

Хокейний клуб "Донбас" у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв австрійський "Клагенфурт".

Український клуб переміг з рахунком 2:1.

"Клагенфурт" - "Донбас" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 7:15 Лялька (Медведєв) - 0:1, 27:27 Капел - 1:1, 54:44 Шишлянніков (Бірюков) - 1:2

Після шести турів у "Донбасу" в активі 8 очок, команда фінішувала третьою у своїй групі. "Клагенфурт" (13 очок) та "Руан" (10 очок) посіли відповідно перше та друге місце і пробилися до плей-оф. "Рунгстед" залишився останнім - на 4-й позиції з п'ятьма очками.

"Донбас" припинив виступи в турнірі. Дебютну Лігу чемпіонів можна назвати для клубу зі сходу України позитивною. Команда здобула дві перемоги, двічі програла в основний час і по разу поступилася в овертаймі і по булітах.

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На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступав в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий же, як і у футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві найкращі з кожного квартету отримують право виступити в плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив до Ліги чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ і запросили ці клуби взяти участь в турнірі.

Автор: Артем Будрін