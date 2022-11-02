Томас Ертель перейшов в російський "Зеніт", хоча обіцяв не робити цього.

Баскетболіст збірної Франції Томас Ертель був виключений зі складу національної команди через підписання контракту з російським "Зенітом".

Як повідомив глава Французької федерації баскетболу Жан-П'єр Сьюта, 33-річний спортсмен більше ніколи не зможе зіграти в складі збірної Франції.

"Все скінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше. Але не Томаса, якому ми чітко розповіли про такі перспективи. Він не виконав свого зобов'язання. Я вважаю, що його в збірній Франції більше не буде. Все скінчено", - сказав Сьюта в коментарі L'Équipe.

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Зазначимо, що перед Євробаскетом-2022 Федерація баскетболу Франції зобов'язала всіх гравців збірної підписати документ про те, що вони не будуть виступати в РФ і Білорусі, поки йде війна в Україні. Ертель підписав угоду і зіграв на ЧЄ, де французи дійшли до фіналу. Однак по завершенню турніру він перейшов в російський "Зеніт".

Рішення гравця викликало негативну реакцію громадськості, проте баскетболіст заявив у своїх соцмережах, що йому "абсолютно плювати" на критику.

"До відома тих людей, які критикують мене за рішення переїхати в Росію. Просто знайте, що мені абсолютно байдуже. Так що можете не вибачатися. Будь ласка, займіться своїм життям. Заздалегідь спасибі", - написав гравець у своєму Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього російський спорт почав занурюватися в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які не виключили росіян зі своїх змагань.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Бах підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

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