Національна хокейна команда планує посилитися перед світовою першістю.

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук розповів, що перед чемпіонатом світу-2022 команду поповнять спортсмени, які будуть натуралізовані.

Прізвищ наставник не називає, відзначаючи, що процес натуралізації досить непростий і потрібно дотримуватися всіх правил. Також Шахрайчук додав, що запрошувати в українську збірну планується тільки тих спортсменів, які на дві-три голови вище наших гравців. Тренер також запевнив, що масової та штучної натуралізації не буде.

"Процес натуралізації не такий швидкий. Ми повинні дотримуватися правил міжнародної федерації хокею і закони нашої держави. Слід дотримуватися всіх процедурних деталей. При цьому, розуміючи необхідність посилення окремих позицій, я залишаюся шанувальником комплектування збірної України саме вихованцями українського хокею. Іноземні хокеїсти в нашій команді якщо і будуть, то тільки ті, хто сильніший місцевих гравців на дві-три голови.

Читайте такожНХЛ не відпустила своїх хокеїстів на Олімпіаду-2022Звичайно, події, які супроводжували хокейне життя України протягом 2021 року, вибору нам не залишають – без натуралізованих гравців обійтися неможливо. Конкретних прізвищ поки не буду називати. Можу відзначити, що багато іноземних хокеїстів, які виступають в нашому чемпіонаті, хочуть допомогти українській збірній.

Як правило, у цих хлопців є українське коріння. Просто 30 років тому їхні батьки чи дідусі з бабусями жили поза нинішніми кордонами України. Масової і штучної натуралізації не буде. Ми зупинимо свій вибір тільки на хокеїстах, які реально допоможуть збірній", - наводить слова Шахрайчука офіційний сайт ФХУ.

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