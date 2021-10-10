Переможцем гонки став пілот "Мерседеса" Валттері Боттас.

На автодромі "Стамбул-парк" пройшов черговий етап Формули-1 - Гран-прі Туреччини.

Переможцем гонки став пілот "Мерседеса" Валттері Боттас, який стартував з поул-позиції.

Його напарник і чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон за підсумками кваліфікації втратив десять місць за заміну двигуна внутрішнього згоряння. У гонці він фінішував тільки п'ятим. Цей результат коштував йому лідерства в сезоні.

Гран-прі Туреччини. Топ-10

1. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 1.31, 023

2. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") - відставання 14,584

3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 33,471

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 37,814

5. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - 41,812

6. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 44,292

7. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 47,213

8. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 51,526

9. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартін") - 82,018

10. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1 Коло

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Формула-1: результати сезону

Ферстаппен повернувся на перше місце. У нього в активі 262,5 очка. У Хемілтона - 256,5. Третім йде Боттас (177).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. У трійку лідерів також входить "Макларен" (240).

Наступний етап відбудеться 24 жовтня - Гран-прі США.

Автор: Антон Дудар