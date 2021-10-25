Формула-1: результати Гран-прі США

Макс Ферстаппен випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі США у Формулі-1. Ферстаппен починав гонку з першої позиції, але вже на старті віддав лідерство своєму головному конкуренту Льюїсу Хемілтону з "Мерседес". Обійти британця пізніше вдалося за рахунок піт-стопу, а в кінцівці Ферстаппену вдалося захистити свою першу сходинку. Таким чином, нідерландський гонщик зумів зберегти лідерство в чемпіонаті. Гран-прі США. Топ-10 1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") 2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 1,333 3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 52,246 5. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Макларен") - 76,854 6. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 80,128 7. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 83,545 8. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 84,395 9. Юкі Цунода (Японія, "Альфатаурі") - 1 коло 10. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") - 1 коло Читайте такожЛідер сезону Формули-1 показав середній палець чинному чемпіону (відео) Формула-1: результати сезону Після 17 етапів Ферстаппен набрав 287,5 очка і випереджає Хемілтона, у якого 275,5 бала. Третім йде Валттері Боттас на "Мерседесі" (185 очок).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 460.5 очка, у "Ред Булл" - 437.5, а на третій позиції "Макларен" - 254 очки.

Наступний етап пройде 7 листопада - Гран-прі Мексики. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter