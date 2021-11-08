У Мексиці пройшов 19-й етап чемпіонату Формули-1. Переможцем Гран-прі Мексики став Макс Ферстаппен.
Гонщик з Нідерландів випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Льюїса Хемілтона і зміцнив лідерство в чемпіонаті. Третім фінішував Серхіо Перес з "Ред Булл".
Гран-прі Мексики. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 16,555
3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 17,752
4. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 63,845
5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") 81,037
6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 1 коло
7. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") - 1 коло
8. Кімі Райкконен (Фінляндія, "АльфаРомео") - 1 коло
9. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло
10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло
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Формула-1: результати сезону
- В особистому заліку у Ферстаппенна - 312.5 очка, у Хемілтона - 293.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас - 185 очок.
- У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 478.5 очка, у "Ред Булл" - 477.5. На третє місце вдалося вийти "Феррарі" - 268.5.
- Наступний етап Формули-1 пройде 14 листопада - Гран-прі Бразилії.