Формула-1: результати Гран-прі Мексики

Макс Ферстаппен зміцнив своє лідерство в сезоні.

У Мексиці пройшов 19-й етап чемпіонату Формули-1. Переможцем Гран-прі Мексики став Макс Ферстаппен. Гонщик з Нідерландів випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Льюїса Хемілтона і зміцнив лідерство в чемпіонаті. Третім фінішував Серхіо Перес з "Ред Булл". Гран-прі Мексики. Топ-10 1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") 2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 16,555 3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 17,752 4. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 63,845 5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") 81,037 6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 1 коло 7. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") - 1 коло 8. Кімі Райкконен (Фінляндія, "АльфаРомео") - 1 коло 9. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло 10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло Читайте такожФормула-1: результати Гран-прі США Формула-1: результати сезону В особистому заліку у Ферстаппенна - 312.5 очка, у Хемілтона - 293.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас - 185 очок.

У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 478.5 очка, у "Ред Булл" - 477.5. На третє місце вдалося вийти "Феррарі" - 268.5.

Наступний етап Формули-1 пройде 14 листопада - Гран-прі Бразилії. Автор: Антон Дудар

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