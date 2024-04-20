Мугуруса є 2-разовою переможницею турнірів Великого шолома.

Екс-перша ракетка світу - іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса офіційно повідомила про завершення своєї професійної кар'єри, пише видання sport.ua.

З0-річна іспанська тенісистка провела свій останній матч ще в січні 2023 року.

На рахунку спортсменки 10 перемог на турнірах жіночої тенісної асоціації. Мугуруса є 2-разовою переможницею турнірів Великого шолома - Відкритого чемпіонату Франції 2016 року та Вімблдону 2017 року.

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Також іспанка протягом чотирьох тижнів (з 11 вересня по 8 жовтня 2017 року) очолювала одиночний рейтинг WTA.

Сумарно за кар'єру Мугуруса на рівні WTA здобула 449 перемог при 238 поразках (відсоток перемог – 65,4).

Новини тенісу

На початку квітня перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла з турніру WTA 500 Сharleston Open у США. У 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах програла Елізе Мертенс з Бельгії. Світоліна була останньою спортсменкою з України на цьому турнірі. Перед цим змагання залишила Ангеліна Калініна.

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