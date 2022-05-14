Енді Роддік заступився за українку.

Колишня перша ракетка світу Енді Роддік адресував брутальне звернення президентові Федерації тенісу Росії Шамілю Тарпіщеву, котрий назвав українку Еліну Світоліну "ніким".

Спершу 39-річний американець порівняв статистику Тарпіщева та Світоліної.

"Найвище місце Тарпіщева в рейтингу – 164-е. Статистика перемог і поразок – 2:3. Жодного титулу (що очевидно). Статистика Світоліної – 433:228. Я б попросив його дати визначення поняттю "ніхто", а потім об'єктивно подивитися у дзеркало", – написав Роддік у себе в Twitter.

"Також він якось назвав Вінус та Серену братами Вільямс. Що він хотів цим сказати? Цей хлопець – великий придурок, у мене немає в цьому жодних сумнівів", - додав Енді.

Тарпіщев назвав Світоліну "ніким" після того, як українка закликала світові тенісні асоціації відсторонити від виступів представників Росії та Білорусі.

За свою кар'єру 27-річна Еліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді. Також одеситка завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Світоліна двічі в кар'єрі виходила у півфінали турнірів серії "Великого шолома" (Wimbledon-2019 та US Open-2019). У 2017 році вона була третьою ракеткою світу. Еліна - єдина українка, яка змогла виграти Підсумковий турнір - у 2018 році у фіналі в Сінгапурі вона здобула цей трофей.

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