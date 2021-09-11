Джокович йде за рекордом: визначилися фіналісти чоловічого турніру US Open

Легендарний сербський тенісист може стати рекордсменом за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома".

У фіналі чоловічого турніру US Open зіграють перша ракетка світу Новак Джокович і другий номер світового посіву Даніїл Медведєв. Джокович у впертому п'ятисетовому поєдинку обіграв представника Німеччини Олександра Звєрєва - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Серб при цьому побив рекорд Роджера Федерера за кількістю перемог над суперниками з топ-10 - у Джоковича тепер 225 таких перемог. Медведєв у півфіналі переміг Фелікса Оже-Альяссіма. Росіянин обіграв канадця в трьох сетах - 6:4, 7:5, 6:2. Фінальний матч відбудеться 12 вересня. Читайте такожСенсація на US Open: дві юні тенісистки у фіналі розіграють між собою трофей У восьми особистих зустрічах Джокович п'ять разів обігрував Медведєва при трьох поразках. Новак Джокович: за крок від рекорду На цю мить Джокович ділить рекорд за кількістю титулів на турнірах "Великого шолома" з Рафаелем Надалем і Роджером Федерером - по 20.

Таким чином, у разі перемоги Джокович може стати одноосібним рекордсменом.

Крім того, Джокович може стати лише другим в історії чоловічого професійного тенісу, кому вдасться взяти так званий календарний "Великий шолом" - виграти всі чотири ТВШ в одному році. Першим був австралієць Род Лейвер у 1969 році. Автор: Антон Дудар

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