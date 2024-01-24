Санкції будуть застосовуватися в разі систематичного невиправданого неприбуття гравця в команду.

Виконком Федерації баскетболу України визначився з санкціями для гравців, які систематично пропускають тренувальні збори і матчі національної збірної України без поважних причин.

У рішенні виконкому ФБУ зазначено, що"у разі систематичного (2 і більше разів) невиправданого неприбуття гравця за викликом ФБУ для проходження медичного обстеження та/або участі в тренувальних та інших заходах з підготовки до змагань та/або в міжнародних офіційних змаганнях у складі збірної команди України до гравця може бути застосована санкція у вигляді дискваліфікації (заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з баскетболом, у тому числі адміністративну, спортивну та ін.) строком від 1 до 2 років".

Відзначимо, що в серпні минулого року лідери збірної України Олександр Липовий і Іссуф Санон відмовилися від участі в матчах олімпійської прекваліфікації до Ігор Париж-2024. У півфіналі того турніру збірна України програла команді Хорватії і втратила шанси потрапити на Олімпіаду.

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Раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зажадав, щоб гравці завжди приїжджали в збірну України, а винятком можуть стати тільки екстрені випадки. "У ФІБА так і не зрозуміли, як одні українці проливають кров на полі бою, а інші відмовляються пролити піт на ігровому майданчику. Для мене це теж історія, яка просто не вкладається в голові, досі соромно за деяких. Ти патріотом можеш не бути, але людиною – зобов'язаний. Якщо отримав виклик до збірної України - просто зобов'язаний прибути", - зазначав Бродський.

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