Курйозні розбірки влаштували один з одним автогонщики Джеймс ЛеМастус і Біллі Хайнс під час гонки Super Trucks в американському Огайо.
Вони вирішили з'ясувати стосунки після того, як Хайнс на своєму авто влетів у машину ЛеМастуса, і зробили це вельми комічно.
Спершу гонщики вели діалог, але в якийсь момент ЛеМастус рукою торкнувся шолома суперника, і Хайнс тут же вдарив його по голові. ЛеМастус у відповідь почав кривлятися, а слідом трохи відійшов і кинув в опонента кермо. Хайнс теж знайшов чим відповісти - він кинув шолом ЛеМастуса об землю і розбив його.
ЛеМастус хотів продовжити й намагався піти на противника з вогнегасником, але його зупинили.
🏎️‼️ BOCHORNAZO— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 4, 2021
🤦♀️ Los pilotos James ‘Bo’ LeMastus y Bill Hynes en plena pelea tras bajarse del coche
😳 OJO cómo le lanza el volante como si fuera un Frisbee pic.twitter.com/0dTTlG2UVh
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