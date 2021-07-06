Один з гонщиків кривлявся і кинув в іншого кермом.

Курйозні розбірки влаштували один з одним автогонщики Джеймс ЛеМастус і Біллі Хайнс під час гонки Super Trucks в американському Огайо.

Вони вирішили з'ясувати стосунки після того, як Хайнс на своєму авто влетів у машину ЛеМастуса, і зробили це вельми комічно.

Спершу гонщики вели діалог, але в якийсь момент ЛеМастус рукою торкнувся шолома суперника, і Хайнс тут же вдарив його по голові. ЛеМастус у відповідь почав кривлятися, а слідом трохи відійшов і кинув в опонента кермо. Хайнс теж знайшов чим відповісти - він кинув шолом ЛеМастуса об землю і розбив його.

ЛеМастус хотів продовжити й намагався піти на противника з вогнегасником, але його зупинили.

🏎️‼️ BOCHORNAZO



🤦‍♀️ Los pilotos James ‘Bo’ LeMastus y Bill Hynes en plena pelea tras bajarse del coche



😳 OJO cómo le lanza el volante como si fuera un Frisbee pic.twitter.com/0dTTlG2UVh — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 4, 2021

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Автор: Антон Дудар