В четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні збірна України здобула 9 нагород у різних класах біатлонних гонок на 10 км.

У жінок серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі) весь п’єдестал зайняли українки: золото здобула Ірина Буй, срібло – Олександра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору, уся перша п’ятірка залишилася за представниками України. Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар) здобув своє друге золото Паралімпіади-2022, срібло виборов Анатолій Ковалевський (клас B2, гайд Мукшин), а бронзу – Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович).

Срібні нагороди, здобувши свою другу і третю медалі Пекіна-2022 відповідно, здобули Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).

Бронзу виборов Тарас Радь (клас LW12).

Україна знаходиться на другому місці у загальному медальному заліку.

1. Китай – 8 золотих, 8 срібних, 11 бронзових

2. Україна – 6, 7, 4

3. Канада – 5, 2, 6