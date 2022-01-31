У неділю, 30 січня, в рамках чоловічого чемпіонату Європи-2022 з гандболу, який пройшов в Угорщині та Словаччині, були зіграні фінал і матч за третє місце.
У вирішальному поєдинку континентальної першості збірна Швеції завдала поразки Іспанії з різницею в один м'яч і стала переможцем Євро-2022 з гандболу.
Після першої половини матчу іспанці вели в рахунку 13:12, але в другому таймі шведи зуміли вирвати перемогу. Причому переможний м'яч скандинави закинули з 7-метрового на останніх секундах.
Чемпіонат світу 2022 з гандболу. Фінал
Швеція - Іспанія - 27:26 (12:13)
Огляд матчу:
У матчі за третє місце знадобився овертайм - Данія завоювала бронзові медалі, обігравши Францію (35:32).
Франція - Данія - 32:35 OT (14:13, 29:29)
Нагадаємо, збірна України не змогла подолати попередній етап, зайнявши останнє місце в групі з Сербією, Хорватією та Францією. Українці програли всі три поєдинки.
Євро-2022 з гандболу: що треба знати
- 15-й чемпіонат Європи з гандболу проходив з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині.
- 24 збірні брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 6 квартетів. По дві кращих команди з кожної групи виходили в наступний етап - головний турнір.
- У головному турнірі команди були розділені на дві групи по 6 колективів. У півфінал виходили по дві кращих команди з груп, а треті місця грали матч за 5-е місце.
- Переможцем минулого чемпіонату Європи була Іспанія.