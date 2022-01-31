Збірна Іспанії не змогла захистити свій титул чемпіона Європи.

У неділю, 30 січня, в рамках чоловічого чемпіонату Європи-2022 з гандболу, який пройшов в Угорщині та Словаччині, були зіграні фінал і матч за третє місце.

У вирішальному поєдинку континентальної першості збірна Швеції завдала поразки Іспанії з різницею в один м'яч і стала переможцем Євро-2022 з гандболу.

Після першої половини матчу іспанці вели в рахунку 13:12, але в другому таймі шведи зуміли вирвати перемогу. Причому переможний м'яч скандинави закинули з 7-метрового на останніх секундах.

Чемпіонат світу 2022 з гандболу. Фінал

Швеція - Іспанія - 27:26 (12:13)

Огляд матчу:

У матчі за третє місце знадобився овертайм - Данія завоювала бронзові медалі, обігравши Францію (35:32).

Франція - Данія - 32:35 OT (14:13, 29:29)

Нагадаємо, збірна України не змогла подолати попередній етап, зайнявши останнє місце в групі з Сербією, Хорватією та Францією. Українці програли всі три поєдинки.

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