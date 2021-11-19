Сергій Стаховський переграв суперника зі Словаччини.

Іменитий тенісист з України Сергій Стаховський продовжує свій переможний шлях на челленджері ATP у Франції.

У чвертьфінальному поєдинку українець переміг п'ятого сіяного Норберта Гомбоша зі Словаччини.

ATP Challenger Tour. По (Франція). 1/4 фіналу

Сергій Стаховський (Україна) – Норберт Гомбош (Словаччина) – 6:4, 1:6, 7:6(5)

Матч тривав 2 години 12 хвилин.

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Це була 5-та зустріч тенісистів і друга перемога для українця.

У півфіналі Сергій зіграє проти Фелісіано Лопеса з Іспанії або Раду Албота з Молдови.

Додамо, що призовий фонд цього турніру - 88 520 євро.

У поточному сезоні Стаховський лише раз грав у півфіналі челленджера. Наприкінці червня українець програв на цій стадії в Порту.

Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі

Стаховський став займатися тенісом в шість років, коли дідусь по материнській лінії привів його на корти Республіканського стадіону в Києві.

Сергій-володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді і трьох турнірів ATP в парному розряді.

У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.

На турнірах серії Великого шолома Стаховський далі 1/16 фіналу не проходив.

Фіналіст одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004).

Автор: Володимир Медяник