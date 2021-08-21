Бій завершився у другому раунді.

На змаганнях зі змішаних єдиноборств Bellator 265, які проходили в Су-Фолсі (штат Південна Дакота, США) глядачі побачили видовищний бій.

46-річний французький боєць Чейк Конго не залишив шансів росіянину Сергію Харитонову. 41-річний представник РФ в другому раунді потрапив під задушливий прийом парижанина й капітулював на останній секунді п'ятихвилинки.

Як з'ясувалося згодом - Харитонов у цьому бою зламав руку.

Конго здобув 31-у звитягу в кар'єрі при 11 поразках й двох нічиїх. Харитонов у своєму активі має 30 перемог і тепер вже 8 поразок.

Відео огляд поєдинку від медіасервісу MEGOGO.

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Автор: Артем Будрін