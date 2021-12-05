У Саудівській Аравії відбувся передостанній етап чемпіонату Формули-1 в 2021 році.
На 13-му колі гонка була зупинена після того, як в аварію потрапив Мік Шумахер на "Хаас". Поле відновлення заїзду його знову довелося перервати через кілька зіткнень.
Завдяки червоним прапорам в лідери гонки зумів вирватися Макс Ферстаппен на "Ред Булл", проте ближче до фінішу Льюїс Хемілтон випередив свого головного конкурента.
Гран-прі Саудівської Аравії. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 50 кіл
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +11,825
3. Валттері Боттас ("Мерседес") +27,531
4. Естебан Окон ("Альпін") +27,633
5. Даніель Ріккардо ("Макларен") +40,121
6. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +41,613
7. Шарль Леклер ("Феррарі") +44,475
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +46,606
9. Антоніо Джовінацці ("Альфа Ромео") +58,505
10. Ландо Норріс ("Макларен") +1.01, 358
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Формула-1: результати сезону
- Перед фінальною гонкою сезону Хемілтон наздогнав Ферстаппена в особистому заліку пілотів. Обидва мають у своєму активі по 369,5 очка. У трійку найкращих входить також Валттері Боттас ("Мерседес") - 218 очок.
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 587,5 очок, у "Ред Булл" - 559,5. На третьому місці - "Феррарі" (307,5).
- Заключна гонка сезону - Гран-прі Абу-Дабі - пройде 12 грудня.