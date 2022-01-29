Гонку виграв представник Норвегії Сверре Дален Аспенс.

У суботу, 29 січня, в німецькому Арбері в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.

Переможцем гонки став норвежець Сверре Дален Аспенс, срібло завоював росіянин Петро Пащенко. Трійку призерів замкнув представник Німеччини Лукас Фрачер.

Українці після проваленого спринту не мали шансів поборотися за медалі, проте персьют вони цілком можуть внести собі в актив. Кращим у складі нашої збірної став Віталій Труш, який після старту з 55-ї позиції фінішував 20-м.

Читайте такожЧЄ-2022 з біатлону: результати чоловічого і жіночого спринту в АрберіТарас Лесюк дістався фінішу 22-м, а Андрій Доценко посів 35 місце. Всі українці поліпшили свої стартові позиції і набрали очки в загальний залік Кубка IBU.

Результати гонки:

1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1

2. Петро Пащенко (1+2+0+2) +38,1

3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0

...

20. Віталій Труш (0+1+1+2) +3:27,5

22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7

35. Андрій Доценко (3+1+0+2) +4:44,6

Чемпіонат Європи по біатлону завершиться 30 січня.

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